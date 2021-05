Ponte della metro crollato a Città del Messico: 15 morti (Di martedì 4 maggio 2021) Città del Messico, 4 maggio 2021 - Una tragedia spaventosa a Città del Messico per il crollo di un Ponte dell'Aerotrén, la metro sopraelevata, durante la notte mentre un treno lo attraversava. L'... Leggi su quotidiano (Di martedì 4 maggio 2021)del, 4 maggio 2021 - Una tragedia spaventosa adelper il crollo di undell'Aerotrén, lasopraelevata, durante la notte mentre un treno lo attraversava. L'...

borghi_claudio : Catalogo come sempre di altissima qualità per il Ponte Aste. Non vi dico cosa prenderei io se avessi budget perchè… - repubblica : Città del Messico, ponte della metropolitana crolla sulla strada: 15 morti e decine di feriti - SkyTG24 : Città del Messico, crolla ponte al passaggio della metropolitana: 15 morti e 70 feriti - Ticinonline : Un convoglio lo attraversa, il ponte della metro crolla - LaStampa : Città del Messico, ponte della metropolitana crolla sulla strada: 15 morti e oltre 70 feriti -