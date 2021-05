Playout Serie B, il Cosenza deve evitare la retrocessione diretta: il calendario delle squadre in lotta salvezza (Di martedì 4 maggio 2021) Serie B, il calendario delle squadre nella lotta retrocessione e Playout: il Cosenza vuole evitare la Lega PRO, ecco gli incroci della 37ª e 38ª giornata delle dirette concorrenti Ancora due partite per non finire all’inferno, altre due finali per evitare la retrocessione. E’ grande lotta nei bassi fondi della classifica di Serie B, in cui nove squadre sono alla ricerca di ossigeno per non sprofondare nel baratro. A due giornata dal termine vanno ancora inserite nell’autoscontro anche Cremonese, Pisa e Vicenza, ormai comunque ad un passo dal chiamarsi fuori dalla zona Playout. In questo momento, in attesa della ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021)B, ilnella: ilvuolela Lega PRO, ecco gli incroci della 37ª e 38ª giornatadirette concorrenti Ancora due partite per non finire all’inferno, altre due finali perla. E’ grandenei bassi fondi della classifica diB, in cui novesono alla ricerca di ossigeno per non sprofondare nel baratro. A due giornata dal termine vanno ancora inserite nell’autoscontro anche Cremonese, Pisa e Vicenza, ormai comunque ad un passo dal chiamarsi fuori dalla zona. In questo momento, in attesa della ...

