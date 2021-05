Placebo: in arrivo un nuovo album (Di martedì 4 maggio 2021) I Placebo annunciano che il nuovo disco è pronto con un post su Instagram. La band torna dopo una pausa di 6 anni dall’ultimo album dal vivo. Chi sono i Placebo? I Placebo sono un gruppo britannico nato nel 1994. Brian Molko e Stefan Olsdal, i due membri fondatori, si incontrano alla stazione di Sotuh Kensington. Brian ha una serata dal vivo e Stefan lo va ad ascoltare. Quel momento segna l’inizio di una collaborazione che durerà a lungo e porterà la band sul tetto del mondo. Colpito da tanto talento, Stefan propone a Brian una collaborazione. Incidono alcune demo con Steve Hewitt, batterista di quella famosa serata live. Dopo l’incisione, Hewitt prende una strada diversa e i due reclutano un nuovo batterista: è a quel punto che nascono ufficialmente i Placebo. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021) Iannunciano che ildisco è pronto con un post su Instagram. La band torna dopo una pausa di 6 anni dall’ultimodal vivo. Chi sono i? Isono un gruppo britannico nato nel 1994. Brian Molko e Stefan Olsdal, i due membri fondatori, si incontrano alla stazione di Sotuh Kensington. Brian ha una serata dal vivo e Stefan lo va ad ascoltare. Quel momento segna l’inizio di una collaborazione che durerà a lungo e porterà la band sul tetto del mondo. Colpito da tanto talento, Stefan propone a Brian una collaborazione. Incidono alcune demo con Steve Hewitt, batterista di quella famosa serata live. Dopo l’incisione, Hewitt prende una strada diversa e i due reclutano unbatterista: è a quel punto che nascono ufficialmente i. ...

