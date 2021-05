Pippo Pancaro | dal doppiaggio in un film cult ad insospettabile playboy | e quel coro celebre…

(Di martedì 4 maggio 2021) Giuseppe, detto, è stato un ex calciatore Inizia la carriera da calciatore all’Acri, poi esperienza con l’Avezzano ma la chiamata importante èla del Cagliari, buone stagioni con la maglia del club sardo. Si mette in mostra e viene chiamato dalla Lazio, è l’esperienza più importante per l’ex difensore. Poi Milan, Fiorentina e Torino altre avventure significative. Dopo il ritiro intraprende la carriera da allenatore prima come vice al Modena, poi da primo alla Juve Stabia, al Catania e al Catanzaro. Ultimamente ha allenato la Pistoiese, poi le strade si sono divise a giugno. Nelcomico ‘Shaolin Soccer – Arbitri, rigori e filosofia zen’, uscito nelle sale italiane l’11 aprile 2003 ma prodotto originariamente ad Hong Kong dal cinese Stephen Chow,partecipò al ...

tonygamblerII : 'Il Tucu è un giocatore che ama la primavera. Si esalta nella bella stagione, diventa un fenomeno'. Pancaro parl… -

Ultime Notizie dalla rete : Pippo Pancaro

Calcio Casteddu

Lazio - Milan è la sua partita, ma guai a chiedergli per chi tifa: 'Il cuore è diviso…'. E sorride., 49 anni, ha giocato sei anni a Roma e due all'ombra del Duomo, vincendo uno scudetto per parte (2000 e 2004). 'C'erano così tanti campioni che facevo fatica a contarli'. Oggi fa l'...Il resto è storia recentissima con lo 0 - 1 della stagione 2016 - 17, fatale alla panchina di, e al catastrofico 1 a 2 del 30 Dicembre 2017 , con mister Cristiano Lucarelli in panchina: ...Pippo Pancaro, ex difensore di Lazio e Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it in vista della sfida di lunedì tra biancocelesti e ...I tifosi caricano la squadra in partenza da Milanello. Lo sanno anche i tifosi, che si sono presentati in 100 a Milanello per caricare la squadra in vista della partenza per Roma. Per quanto riguarda ...