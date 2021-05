Pio e Amedeo travolti dalle critiche, il duo rompe il silenzio su Instagram dopo il monologo a Felicissima Sera: “Chi si aspetta delle scuse rimarrà deluso” (Di martedì 4 maggio 2021) Secondo solamente a Fedez che ha scatenato uno tsunami dopo il suo discorso sul palco del Concertone del 1° maggio, seguito dalle polemiche e le accuse di tentata censura da parte della Rai, il monologo sul politically correct del duo comico formato da Pio e Amedeo in quel dell’ultima Serata di Felicissima Sera ha aperto un vero e proprio dibattito in Italia. Un monologo che ha sollevato accuse e polemiche a cui ora Pio e Amedeo, dopo giorni di serrato silenzio, hanno risposto via Instagram. Pio e Amedeo e il monologo sul politically correct a Felicissima Sera “Siamo alla Folliaaaa“, scrivono sui social Pio e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 maggio 2021) Secondo solamente a Fedez che ha scatenato uno tsunamiil suo discorso sul palco del Concertone del 1° maggio, seguitopolemiche e le accuse di tentata censura da parte della Rai, ilsul politically correct del duo comico formato da Pio ein quel dell’ultimata diha aperto un vero e proprio dibattito in Italia. Unche ha sollevato accuse e polemiche a cui ora Pio egiorni di serrato, hanno risposto via. Pio ee ilsul politically correct a“Siamo alla Folliaaaa“, scrivono sui social Pio e ...

