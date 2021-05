Pio e Amedeo rompono il silenzio | ” Questa è follia” – FOTO

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

C'era un branco contro due, c'era il branco contro. Erano tutti lì, cellulare alla mano, ad aspettare le scuse del duo comico. Erano tutti lì, nel godere per gli attacchi, le offese e l'...Dopo le critiche sul monologo a tema politicamente corretto,rompono il silenzio con un lungo post social: lo sfogo dei comici. Nel corso dell'ultima puntata di Felicissima Sera ,hanno portato in scena un monologo sul politicamente ...Bene, ci rivolgiamo a loro, a “voi”". Inizia così il lungo post scritto e pubblicato da Pio e Amedeo sul loro profilo instagram, in seguito alle varie polemiche sollevate dal loro discorso contro il ...Felicissima sera, Pio Amedeo rompo il silenzio dopo la bufera: "Niente scuse, siamo alla follia" Dopo le polemiche e gli attacchi dei giorni scorsi dovuti ...