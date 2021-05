Pio e Amedeo | Malgioglio decide di rispondere a ciò che hanno detto su di lui | “Capiranno quando …”

Leggi su cityroma

(Di martedì 4 maggio 2021) Felicissima sera, lo show di Pio eè terminato venerdì scorso ma sta facendo ancora parlare molto per il monologo che i duefatto sulle parole che sono importanti ma fino ad un certo punto perché ciò che conto veramente è l’intenzione. Per loro andrebbero sdoganate parole che non si tollerano perchè se vengono usate con lo spirito giusto non c’è assolutamente nulla di offensivo. Contro questa teoria si sono scagliati molti personaggi famosi, da Aurora Ramazzotti a Vladimir Luxuria che, in parte, ha però condiviso il lor pensiero con le dovute limitazioni e anche Michele Bravi che hache, invece, le parole contano e anche tanto perché lui ci ha messo tanto per fare outing. Le battute su Cristianofatte da Pio ePio enon ...