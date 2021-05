Pio e Amedeo choc | ' Non chiediamo scusa Di gay | neri ed ebrei che hanno capito ce ne sono tanti' I fan s' infuriano

(Di martedì 4 maggio 2021): ' Non. Di gay,edchece ne... '. A quattro giorni dall'ultima puntata di Felicissima Sera , non si placano le polemiche per il controverso ...

MetaErmal : Ho fatto questo post su Instagram. È stato cancellato perché “non rispetta le linee e le norme di IG”. ?????? hanno ra… - stanzaselvaggia : Ho scritto di Pio e Amedeo. Che si credono politicamente scorretti, riuscendo ad essere solo volgarmente corretti. - LegaSalvini : LA BANALITÀ DI FEDEZ E IL CORAGGIO DI PIO E AMEDEO - ___coldplayer : MA ERA RIFERITO A PIO E AMEDEO? DITEMI DI SI #unapezzadilundini - pezslaugh : pio e amedeo segnate cosa vuol dire fare ironia -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

A quattro giorni dall'ultima puntata di Felicissima Sera , non si placano le polemiche per il controverso monologo dicontro il politically correct che, secondo i tanti detrattori, ...... per essere andato contro la Lega e l'omofobia per aver difeso anche il politicamente scorretto di. Ecco lo sfogo sui social. Tommaso Zorzi è stato attaccato pesantemente sul web per ...Pio e Amedeo, Sandra Milo prende le loro difese: "Gli intelligenti non hanno frainteso" Sandra Milo, una delle attrici e allo stesso uno tempo uno dei ...Pio e Amedeo choc: «Non chiediamo scusa. Di gay, neri ed ebrei che hanno capito ce ne sono tanti...». A quattro giorni dall'ultima puntata di Felicissima Sera, non si placano ...