Piero Amara, millantato credito e traffico di influenze. Chiuse le indagini a Perugia per 30mila euro a ex funzionario Servizi (Di martedì 4 maggio 2021) Le indagini su Piero Amara, ex avvocato esterno dell’Eni, al centro di una complicata rete composta da depistaggi, ricatti e tangenti, già condannato per corruzione in atti giudiziria e da qualche giorno protagonista del caso dei verbali aprocrifi in cui parla di una presunta loggia chiamata Ungheria, sembrano non finire mai. O quasi. A Perugia sono state Chiuse le indagini per concorso in millantato credito e traffico di influenze illecite che coinvolge anche l’altro legale Giuseppe Calafiore, per 30mila euro all’ex funzionario dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna Loreto Francesco Sarcina come presunto prezzo della mediazione illecita dell’ex agente dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Lesu, ex avvocato esterno dell’Eni, al centro di una complicata rete composta da depistaggi, ricatti e tangenti, già condannato per corruzione in atti giudiziria e da qualche giorno protagonista del caso dei verbali aprocrifi in cui parla di una presunta loggia chiamata Ungheria, sembrano non finire mai. O quasi. Asono stateleper concorso indiillecite che coinvolge anche l’altro legale Giuseppe Calafiore, perall’exdell’Agenzia informazioni e sicurezza interna Loreto Francesco Sarcina come presunto prezzo della mediazione illecita dell’ex agente dei ...

ilriformista : L’avvocato Amara, accusatore di Palamara e dei giudici di Milano sul caso Eni, attacca l’ex premier… - Agenzia_Ansa : Sarebbe associazione segreta il reato ipotizzato dalla procura di Perugia nel fascicolo aperto in seguito alle dich… - SHIN_Fafnhir : RT @dukana2: Un #dossier di Piero #Amara di #Eni...sicuramente - dukana2 : Un #dossier di Piero #Amara di #Eni...sicuramente - M5SGiorgio : RT @dukana2: Indovinate!! CHI GESTISCE DAVVERO LA #GIUSTIZIA PER DIRE ??IN #ITALIA??? I CRIMINALI #ENI!! TRAMITE IL LORO ?? CORRUTTORE DOSSI… -