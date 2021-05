Piccolo prezzo per il nuovo Realme Watch 2: parco sensori eccellente (Di martedì 4 maggio 2021) Da poche ore è stato ufficializzato il nuovo Realme Watch 2, anche se per adesso solo per il mercato malese. Lo smartWatch è dotato di uno schermo color LCD da 1.4 pollici con risoluzione di 320 x 320 pixel a 323ppi e della certificazione IP68 per la resistenza all’acqua (il wereable ha anche un aspetto accattivante, cosa che non guasta mai per come la vediamo noi). Le dimensioni sono pari a 257,6 × 35,7 × 12,2mm, distribuite in un peso di 38 gr. La batteria ha una capacità di 315mAh, per un’autonomia fino a 12 giorni. A bordo troviamo l’accelerometro a 3 assi, il sensore HR ed il rotor vibration motor. L’indossabile si interfaccia allo smartphone tramite la connettività Bluetooth 5.0 per Android 5.0+ con l’app Realme Link. Sono tante le modalità sportive supportate dal Realme ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Da poche ore è stato ufficializzato il2, anche se per adesso solo per il mercato malese. Lo smartè dotato di uno schermo color LCD da 1.4 pollici con risoluzione di 320 x 320 pixel a 323ppi e della certificazione IP68 per la resistenza all’acqua (il wereable ha anche un aspetto accattivante, cosa che non guasta mai per come la vediamo noi). Le dimensioni sono pari a 257,6 × 35,7 × 12,2mm, distribuite in un peso di 38 gr. La batteria ha una capacità di 315mAh, per un’autonomia fino a 12 giorni. A bordo troviamo l’accelerometro a 3 assi, il sensore HR ed il rotor vibration motor. L’indossabile si interfaccia allo smartphone tramite la connettività Bluetooth 5.0 per Android 5.0+ con l’appLink. Sono tante le modalità sportive supportate dal...

FreakmanMilton : @repubblica Menomale che i sindacati pensano a noi giovani. Ora si che mi sento rappresentato! Certo la pensione d… - DHades88 : @nasoliscio UN PICCOLO PREZZO PER IL NOSTRO DIO - AlquilarBarco : Miglior prezzo per Cerniera eccentrica Piccolo Standard 38/22x40x2mm - treewitht : Un piccolo passo in avanti per il mio progetto arduo, sono riuscito a trovare questo piccolissimo candelabro degli… - MassimoColucc13 : RT @power_amateur: Un piccolo assaggio di quanto c’è di porco sul mio Onlyfans! E SOLO per 5 iscritti il prezzo è scontato del 50%?????????? htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccolo prezzo Nuova luce sull'atrofia muscolare spinale Inoltre in questo piccolo verme così diverso dall'uomo è stato possibile prolungare la ...90 euro più il prezzo di copertina Personal trainer in digitale La collana di volumi dedicata a come ...

Xiaomi Mi 11 Ultra recensione, solo per palati sopraffini ...smartphone perfetto per chi vuole solo il meglio? Dopo aver visto il (salato) cartellino del prezzo,... Questo limita davvero molto l'uso di questo piccolo display companion che di funzioni ne ha davvero ...

Piccolo prezzo per il nuovo Realme Watch 2: parco sensori eccellente OptiMagazine Una mossa estrema e altamente sconsigliata Molti utenti stanno facendo un foro sugli Apple AirTag dopo l'uscita di un video di iFixit: ma perché molti stanno ricorrendo a questa pericolosa pratica?

Xiaomi Mi 11 Ultra e Mi 11i ufficiali in Italia: prezzi a partire da 549,90€ Dopo averli annunciati un mese fa, Xiaomi ha appena ufficializzato l'arrivo nel nostro paese dello Xiaomi Mi 11 Ultra ...

Inoltre in questoverme così diverso dall'uomo è stato possibile prolungare la ...90 euro più ildi copertina Personal trainer in digitale La collana di volumi dedicata a come ......smartphone perfetto per chi vuole solo il meglio? Dopo aver visto il (salato) cartellino del,... Questo limita davvero molto l'uso di questodisplay companion che di funzioni ne ha davvero ...Molti utenti stanno facendo un foro sugli Apple AirTag dopo l'uscita di un video di iFixit: ma perché molti stanno ricorrendo a questa pericolosa pratica?Dopo averli annunciati un mese fa, Xiaomi ha appena ufficializzato l'arrivo nel nostro paese dello Xiaomi Mi 11 Ultra ...