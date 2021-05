Pfizer | primo trimestre boom | ricavi a 14 | 58 miliardi dollari - Dalla vendita del vaccino stima 26 miliardi nel 2021

(Di martedì 4 maggio 2021)chiude ilcondi 14,58di, in aumento da 10,08rispetto all'anno scorso. Il risultato è anche migliore delle stime per 13,62di

chiude iltrimestre con ricavi di 14,58 miliardi di dollari, in aumento da 10,08 miliardi rispetto all'anno scorso. Il risultato è anche migliore delle stime per 13,62 miliardi di dollari.L'azienda farmaceutica statunitenseha registrato ricavi per 14,58 miliardi di dollari neltrimestre 2021, in aumento del 35% rispetto ai 10,08 miliardi dello stesso periodo del 2020 e superiori alle attese per 13,51 ...ROMA, 04 MAG - Pfizer chiude il primo trimestre con ricavi di 14,58 miliardi di dollari, in aumento da 10,08 miliardi rispetto all'anno scorso. Il risultato è anche migliore della stima di 13,62 milia ...Nel corso della causa i periti hanno confermato gli effetti collaterali del farmaco, che l’uomo ha assunto dal 2001 al 2006 e che Pfizer indica nel bugiardino soltanto dal 2007.