Pfizer e le fiale d’oro, le stime per i ricavi da vaccini per il 2021 alzate da 15 a 26 miliardi di dollari. L’85% delle dosi ai paesi ricchi (Di martedì 4 maggio 2021) Vale più di quanto immaginato il vaccino contro il Covid messo a punto da Pfizer e BioNtech. Il colosso statunitense, terzo gruppo farmaceutico al mondo, ha diffuso oggi i dati sul primo trimestre del 2021 in cui scrive anche di attendersi ricavi dal vaccino per 26 miliardi di dollari (21,6 miliardi di euro) nell’intero 2021. La previsione precedente, di soli tre mesi fa, era di 15 miliardi. Le fiale sono insomma una miniera d’oro anche perché l’insufficienza dell’offerta rispetto alla domanda consente ai produttori di chiudere contratti sempre più vantaggiosi. Vanno per contro estremamente a rilento le forniture che dovrebbero servire ad immunizzare le popolazioni dei paesi più poveri, favorendo così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Vale più di quanto immaginato il vaccino contro il Covid messo a punto dae BioNtech. Il colosso statunitense, terzo gruppo farmaceutico al mondo, ha diffuso oggi i dati sul primo trimestre delin cui scrive anche di attendersidal vaccino per 26di(21,6di euro) nell’intero. La previsione precedente, di soli tre mesi fa, era di 15. Lesono insomma una minieraanche perché l’insufficienza dell’offerta rispetto alla domanda consente ai produttori di chiudere contratti sempre più vantaggiosi. Vanno per contro estremamente a rilento le forniture che dovrebbero servire ad immunizzare le popolazioni deipiù poveri, favorendo così ...

francescofort98 : RT @MauroDelCorno: #Pfizer e le fiale d’oro, le stime per i ricavi da vaccini per il 2021 alzate da 15 a 26 miliardi di dollari. L’85% dell… - MauroDelCorno : #Pfizer e le fiale d’oro, le stime per i ricavi da vaccini per il 2021 alzate da 15 a 26 miliardi di dollari. L’85%… - ilsecoloxix : #Vaccini #liguria In arrivo una corposa consegna - la più rilevante da inizio campagna: attese 111 mila fiale. Poco… - LuigiCarusillo : Oggi prima dose di Pfizer. Appuntamento fissato alle 12. Uno dei medici a noi vaccinandi: 'Purtroppo dovete aspetta… - ngiocoli : @bradipao @acarta88 @carloalberto »» Pfizer c'era per gli over80. E non veniva dato a nessun 'altro' (tutti gli alt… -