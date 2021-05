Pericolo dallo Spazio: razzo cinese in caduta incontrollata verso la Terra, rischio per Italia (Di martedì 4 maggio 2021) Un relitto spaziale sta cadendo in modo incontrollato sulla Terra a metà della prossima settimana potrebbe tradursi in una pioggia di frammenti in un'area ancora imprecisata della Terra; Per sapere in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Un relitto spaziale sta cadendo in modo incontrollato sullaa metà della prossima settimana potrebbe tradursi in una pioggia di frammenti in un'area ancora imprecisata della; Per sapere in ...

Luana_m89 : @jungle1970 @AlbertoLetizia2 Per fortuna. Ma il fatto che ancora oggi esistano tali ideologie è preoccupante. Anche… - LucaSciarini : Il prof. Lungo torna sul tema della Superlega partendo dallo scontro tra il calcio e il videogioco del momento. Ver… - vespergeist : RT @kalidu1926: Stamattina una macchina mi ha tagliato la strada. Non mi sono fatto male per miracolo e lui non si è fatto male per miracol… - kalidu1926 : Stamattina una macchina mi ha tagliato la strada. Non mi sono fatto male per miracolo e lui non si è fatto male per… -