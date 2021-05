Performance ESG | Gaia Rating promuove ACEA

(Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – La società multiserviziha ottenuto 78 punti su 100 nella valutazione complessiva delleESG (Environmental, Social, Governance) da parte di, agenzia francese che valuta i risultati non finanziari e l’efficace integrazione delle politiche di sostenibilità nel governo d’impresa.si posiziona al settimo posto su un totale di 512 aziende in quanto acomplessiva sui temi di sostenibilità (Governance, Social, Environmental ed External Stakeholders), incrementando la suacomplessiva per il terzo anno consecutivo e restando al di sopra delle medie di settore. “Particolarmente positivo il riconoscimento ottenuto sull’area ambientale con un punteggio complessivo di 90/100, seguito da External stakeholders, ...

l'adesione a science - based targets e l'informativa in merito a indicatori di performance (KPI) ... nel 2021 continuerà l'engagement con le società in portafoglio sulle tematiche chiave in ambito ESG.