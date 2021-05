Perché il cinema non ha speranza (Di martedì 4 maggio 2021) Venerdì sono finalmente tornato al cinema. Ho prenotato via mail due giorni prima, sono arrivato alle 19 per entrare dopo 20 minuti di fila ordinata e distanziata, mascherina messa, controllo della temperatura fatto, disinfezione delle mani a posto. Finalmente dentro, seguo ordinatamente un percorso segnato e giungo nella sala dove mi siedo, con mia moglie, in beata solitudine. Prima del film il gestore del cinema, visibilmente emozionato per il primo giorno di apertura, improvvisa un discorso accolto dai generosi applausi della sala e presenta un “corto” fatto da studenti del vicino liceo sul desiderio di tornare al cinema. Tutto bello ma non funziona. Purtroppo non può funzionare. Il cinema vive della possibilità di decidere all’ultimo minuto di andare, vive della compagnia e dei commenti con gli amici, delle ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 4 maggio 2021) Venerdì sono finalmente tornato al. Ho prenotato via mail due giorni prima, sono arrivato alle 19 per entrare dopo 20 minuti di fila ordinata e distanziata, mascherina messa, controllo della temperatura fatto, disinfezione delle mani a posto. Finalmente dentro, seguo ordinatamente un percorso segnato e giungo nella sala dove mi siedo, con mia moglie, in beata solitudine. Prima del film il gestore del, visibilmente emozionato per il primo giorno di apertura, improvvisa un discorso accolto dai generosi applausi della sala e presenta un “corto” fatto da studenti del vicino liceo sul desiderio di tornare al. Tutto bello ma non funziona. Purtroppo non può funzionare. Ilvive della possibilità di decidere all’ultimo minuto di andare, vive della compagnia e dei commenti con gli amici, delle ...

