Per un giorno la rotta balcanica si ferma a Oulx

In fondo alla Val Susa volontari, attivisti e sacerdoti assistono quotidianamente i migranti che si preparano ad attraversare le montagne diretti in Francia

Ultime Notizie dalla rete : Per giorno Piazza Affari: debutto col botto per Jonix sull'Aim Debutto col botto a piazza Affari per Jonix che, nel suo primo giorno di contrattazioni sul listino Aim Italia, guadagna il 15% con le azioni scambiate a 4,6 euro. Jonix è una Pmi che progetta, produce e distribuisce soluzioni 100% ...

Paratici e quella cattiva abitudine che può alimentare sospetti Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte le pagelle di Gazzetta ...

Giorno per giorno nell'arte Il giornale dell'Arte Mediobanca: 500 mila euro per distribuzione beni alimentari Mediobanca ha donato 500 mila euro in favore di Pane Quotidiano e Opera San Francesco per i Poveri, due associazioni attive a Milano e impegnate ad assicurare ogni giorno cibo gratuitamente alle fasce ...

100 visitatori per riapertura Uffizi, i primi da Pesaro Una coppia di pesaresi, Giacomo, 40 anni, e Monica, 48, sono stati i primi visitatori ad entrare stamani agli Uffizi nel primo giorno della riapertura che ha registrato, fanno sapere dalle Gallerie, u ...

