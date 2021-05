Pelliccioni | ' Modesto è un predestinato Play - off? Il Cesena se passa il primo impatto | andrà crescendo'

Ultime Notizie dalla rete : Pelliccioni Modesto

CesenaToday

Alfioè stato il primo direttore sportivo del Cesena Fc. Dopo aver conquistato due anni fa in ... E' sorpreso del rendimento disulla panchina della Pro Vercelli? 'No, per niente. ...Alfioè stato il primo direttore sportivo del Cesena Fc. Dopo aver conquistato due anni fa in ... E' sorpreso del rendimento disulla panchina della Pro Vercelli? 'No, per niente. ...