Paura a Roma: ennesimo autobus prende fuoco. Ecco cosa è successo (FOTO) (Di martedì 4 maggio 2021) Paura a Roma nella mattinata di oggi, 4 maggio. Intorno alle ore 7:30, la Squadra 11A del distaccamento dell’Eur dei Vigili del fuoco, è intervenuta a Via Nairobi per un principio di incendio avvenuto su un autobus ATAC alimentato a gas metano. Leggi anche: Roma: ancora sangue sulle strade della Capitale. 59enne investito, muore sul colpo Il mezzo stava rientrando al deposito, fortunatamente privo di passeggeri a bordo. Non ci sono state persone coinvolte, anche grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco. Vigili del fuoco 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021)nella mattinata di oggi, 4 maggio. Intorno alle ore 7:30, la Squadra 11A del distaccamento dell’Eur dei Vigili del, è intervenuta a Via Nairobi per un principio di incendio avvenuto su unATAC alimentato a gas metano. Leggi anche:: ancora sangue sulle strade della Capitale. 59enne investito, muore sul colpo Il mezzo stava rientrando al deposito, fortunatamente privo di passeggeri a bordo. Non ci sono state persone coinvolte, anche grazie al tempestivo intervento dei Vigili del. Vigili del1 di 2 ...

