Paura a Napoli | fruttivendolo gambizzato al mercato di Fuorigrotta

(Di martedì 4 maggio 2021) Stamattina, nel quartieredi, unè statoda un uomo in scooter. La vittima è stata trasportata immediatamente all’ospedale più vicino. Qualche giorno fa, nello stesso quartiere, si è consumato un raid in pieno centro.aldiErano le 6 di mattina quando, in via Francesco Cerlone L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Paura Napoli

Napoli.zon

LE INDAGINI, costringe negozianti a pagare per evitare controlli fiscali:... Già durante i 4 ...costringendola a cambiare le proprie abitudini e determinandone un costante stato di ansia ePochi i braccianti coinvolti , per la mancanza di incentivi (ma necessarie spese) o ladi ... come Torino, Milano, Brescia, Roma,, Bologna, Foggia nelle giornate del 12 e 29 aprile, del ...Un 17enne residente in provincia di Caserta è stato collocato in una comunità, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Napoli, con l’accusa di ...La Polizia postale e delle comunicazioni di Caserta ha eseguito nei giorni scorsi la misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal gip ...