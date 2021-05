Pass verde italiano e Green Pass Europeo | come funzionano e quando verranno attivati

(Di martedì 4 maggio 2021) Ilarriva anche in Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato che “il governoha introdotto unnazionale che sarà in vigore dalla seconda metà maggio”, nell’attesa che si attivi il, per il quale bisognerà invece attendere la seconda metà di giugno. L’Italia riparte, dunque, dal turismo. Alla conferenza stampa al termine della riunione ministeriale del G20 sul Turismo insieme al ministro Massimo Garavaglia, Draghi ha puntualizzato che “se c’è un Paese che vive di turismo è il nostro. Tutto il mondo vuole venire qui, ma purtroppo la pandemia ci ha costretti a chiudere temporaneamente. Siamo pronti a ospitare di nuovo il ...

Ultime Notizie dalla rete : Pass verde

Il Greenarriva anche in Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato che 'il governo italiano ha introdotto unnazionale che sarà in vigore dalla seconda metà maggio', nell'attesa che si attivi il Greeneuropeo , per il quale bisognerà invece attendere la seconda metà di giugno. L'Italia ...Le cose da sapere sul ...(Il Fatto Quotidiano) I requisiti per ottenere il Green Pass sono gli stessi necessari per entrare in possesso del Certificato Verde. Il primo passo è l’adozione del Certificato Verde, un pass ...“Ci saranno una serie di norme mirate nel prossimo decreto semplificazioni però, a monte di tutto, è la ripresa dell’afflusso dei ...