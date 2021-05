'Pass sanitario', dai concerti ai viaggi: come ottenerlo e quanto dura (Di martedì 4 maggio 2021) Il ritorno alla normalità è l'obiettivo. In questa fase perciò il progetto di un 'made in Italy', diverso dalla Green Card europea, è ormai un progetto quasi definito. Il servirà a muoversi all'... Leggi su leggo (Di martedì 4 maggio 2021) Il ritorno alla normalità è l'obiettivo. In questa fase perciò il progetto di un 'made in Italy', diverso dalla Green Card europea, è ormai un progetto quasi definito. Il servirà a muoversi all'...

Ultime Notizie dalla rete : Pass sanitario 'Pass sanitario', dai concerti ai viaggi: come ottenerlo e quanto dura ...Quanto valgono? COME SI OTTIENE Le 'certificazioni verdi Covid - 19' anche dette 'green pass', sono ... in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la ...

Francia prepara la riapertura. Anche per i turisti stranieri ... che porterà fino alla data clou del 9 giugno quando ai turisti stranieri sarà consentito entrare nel Paese, purchè muniti di pass sanitario che attesti l'avvenuta vaccinazione contro il Covid - 19 o ...

...Quanto valgono? COME SI OTTIENE Le 'certificazioni verdi Covid - 19' anche dette 'green', sono ... in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dalche effettua la ...... che porterà fino alla data clou del 9 giugno quando ai turisti stranieri sarà consentito entrare nel Paese, purchè muniti diche attesti l'avvenuta vaccinazione contro il Covid - 19 o ...