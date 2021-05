Parla la madre della ragazza che ha denunciato lo stupro. Mia figlia tradita e abbandonata dall’amica, dice (Di martedì 4 maggio 2021) La madre della 19enne che ha accusato Ciro Grillo ed altri tre giovani di stupro se la prende con l’amica della ragazza che avrebbe provato ad insabbiare il caso. Il caso Grillo – risalente al 2019 – vede una nuova chiusura delle indagini proprio nel momento in cui la madre della 19enne che ha denunciato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 4 maggio 2021) La19enne che ha accusato Ciro Grillo ed altri tre giovani dise la prende con l’amicache avrebbe provato ad insabbiare il caso. Il caso Grillo – risalente al 2019 – vede una nuova chiusura delle indagini proprio nel momento in cui la19enne che haL'articolo proviene da Leggilo.org.

iltirreno : Morta in fabbrica a 23 anni, parla la madre: 'Ora il nostro primo pensiero è il bambino, al quale non faremo mancar… - Leros75_ : Una signora che si ferma in autogrill perché il padre (o la madre, non ricordo...) stava poco bene, salvo poi stars… - messveneto : La madre dell’operaia morta in fabbrica: “Lavorava per costruirsi un futuro e sognava il cinema”: Parla Emma Marraz… - marziofatucchi : RT @corrierefirenze: #luanadorazio , parla la madre della 22enne morta sul lavoro: «Mia figlia si è sempre data da fare per costruirsi un… - annac82 : Avvelena a cena la madre e il compagno: l'uomo muore, grave la donna. I carabinieri fermano il figlio 19enne - Attu… -