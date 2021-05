Paramedico bruciato vivo perché gay | si apre il processo alle politiche sociali della Lettonia

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 4 maggio 2021) Tragedia a Tukums, in, dove un uomo è stato datofiamme mercoledì 28 aprile, dopo essere stato ricoperto da liquido infiammabile dal vicino di casa per il suo orientamento sessuale. L’uomo, che si chiamava Normunds Kindzulis, aveva solo 29 anni ed era uned è morto a causa delle ustioni sul 85% del suo corpo. A riportalo, con un tweet, l’associazione degli organizzatori dei Pride Europei. Normunds Kindzulis, a victim of the homophobic arson attack in Latvia last week, has succumbed to his injuries. Our deepest condolences to his partner and family, and to all our community in Latvia. pic.twitter.com/IM90oTk80E — EuroPride • EPOA (@EuroPride) April 28, 2021 Due terribili perdite Un diverbio acceso con il vicino sarebbe stato alla baseterribile sorte che è toccata al ...