Papa Alessandro VI – 1493: Inter Caetera e Nuovo Mondo (Di martedì 4 maggio 2021) Il 4 maggio 1493, Papa Alessandro VI emette il documento Inter Caetera, per risolvere la questione delle terre del Nuovo Mondo. A fronte di ciò, la destinazione della bolla pontificia a Ferdinando ed Isabella, ovvero sovrani cattolici che lottano per i Regni di Castiglia e Portogallo. Dal XVI secolo, per Continente Nuovo o Nuovo Mondo, Leggi su periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021) Il 4 maggioVI emette il documento, per risolvere la questione delle terre del. A fronte di ciò, la destinazione della bolla pontificia a Ferdinando ed Isabella, ovvero sovrani cattolici che lottano per i Regni di Castiglia e Portogallo. Dal XVI secolo, per Continente

IvaRuffo : @Pontifex_it Lucrezia Borgia figlia di Papa Alessandro VI, fuggì a Castiglione della Valle in Abruzzo, insieme al p… - shainmyworld : 1 Tanc7even (non riesco a scegliere tra mamma e papà, sorry) 2 Alessandro 3 Serena 4 Giulia 5 Sangio 6 Deddy - ale74ru : @AlessaV81 @primo_papa @GenCar5 Alessandro lo so che ti piace sfruculiare ma a questo gioco a semplificare in stile… - ale74ru : @AlessaV81 @primo_papa @GenCar5 Facciamo un esempio Alessandro: sei nato ebreo, oppure nero, oppure omosessuale, tu… - giuseppe_idol : RT @vivoconansiae: vi insegno come stannare i genitori giusti : il papà di tancredi supporta non solo suo figlio, ma ieri ha fatto i compli… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Alessandro Canottaggio: oggi a Cernobbio l'ultimo commosso saluto a Filippo Mondelli ... gli amici del quadruplo Giacomo Gentili, Luca Rambaldi e Andrea Panizza, e Romano Battisti, Domenico Montrone, Emanuele Fiume, Niccoló Pagani e Alessandro Bonamoneta. Un saluto commosso, quello di ...

L'India travolta dalla pandemia punisce Modi ...Alessandro Pio Alessandro Politi Alessandro Rippa Alessandro Terzulli Alessandro Tinti Alessandro ...Carlo Altomonte Carlo Brenner Sgarbi Carlo Cauti Carlo Frappi Carlo Marsili Carlo Mongini Carlo Papa ...

Oggi Alessandria spegne 853 candeline: tra storia, miti e leggende Radio Gold Papa Alessandro VI – 1493: Inter Caetera e Nuovo Mondo Il 4 maggio 1493, Papa Alessandro VI emette il documento Inter Caetera, per risolvere la questione delle terre del Nuovo Mondo. A fronte di ciò, la destinazione della bolla pontificia a Ferdinando ed ...

Napoleone amato e odiato da noi e pure dai francesi A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...

... gli amici del quadruplo Giacomo Gentili, Luca Rambaldi e Andrea Panizza, e Romano Battisti, Domenico Montrone, Emanuele Fiume, Niccoló Pagani eBonamoneta. Un saluto commosso, quello di ......PioPolitiRippaTerzulliTinti...Carlo Altomonte Carlo Brenner Sgarbi Carlo Cauti Carlo Frappi Carlo Marsili Carlo Mongini Carlo...Il 4 maggio 1493, Papa Alessandro VI emette il documento Inter Caetera, per risolvere la questione delle terre del Nuovo Mondo. A fronte di ciò, la destinazione della bolla pontificia a Ferdinando ed ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...