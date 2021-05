Palù Aifa | AstraZeneca per tutti | così viaggeremo a un milione di dosi al giorno

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 4 maggio 2021) “Abbiamo cambiato passo e questo fa ben sperare per la ‘tenuta’ dell’Italia nei prossimi mesi”. Lo ha detto Giorgio, presidente di, l’agenzia del farmaco, virologo del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’. “Siamo passati in poco tempo da 300 mila a 500 mila vaccinazioni al- ricorda-, entro questo mese potrebbero diventare un. E allora si potrà tirare un sospiro di sollievo, salvo imprevisti”. Chi ha meno di 60 anni può ricevere? «Non c’è mai stato un divieto. L’ agenzia europea Ema non ha posto restrizioni per età mentreha solo dato un’indicazione per uso preferenziale agli over 60. Il suggerimento è stato interpretato come regola, ma non è. Tanto è vero che ...