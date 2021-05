Pallanuoto, Final Four Coppa Italia 2021: il Telimar cede alla distanza, Pro Recco in finale (Di martedì 4 maggio 2021) PALERMO – La Pro Recco rispetta il pronostico e batte il Telimar per 12-5 nella prima semiFinale delle Final Four di Coppa Italia 2021 di Pallanuoto maschile ospitate dal club di Palermo. I siciliani però disputano una prestazione convincente nella prima metà di gara e tengono testa ai più quotati liguri. Per ben quattro volte, infatti, sono proprio i ragazzi di Baldineti a portarsi in vantaggio, sempre però raggiunti dalla corazzata di Hernandez Paz. Soltanto a pochi secondi dall’intervallo più lungo i campioni del mondo si portano in vantaggio per la prima volta e da lì in avanti, però, dilagano. In campo Pro Recco e Telimar per la prima delle due ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) PALERMO – La Prorispetta il pronostico e batte ilper 12-5 nella prima semie delledidimaschile ospitate dal club di Palermo. I siciliani però disputano una prestazione convincente nella prima metà di gara e tengono testa ai più quotati liguri. Per ben quattro volte, infatti, sono proprio i ragazzi di Baldineti a portarsi in vantaggio, sempre però raggiunti dcorazzata di Hernandez Paz. Soltanto a pochi secondi dall’intervallo più lungo i campioni del mondo si portano in vantaggio per la prima volta e da lì in avanti, però, dilagano. In campo Proper la prima delle due ...

