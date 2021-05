Pallanuoto, Final Four Coppa Italia 2021: Brescia a valanga su Ortigia, semifinale senza storia (Di martedì 4 maggio 2021) PALERMO – Termina con un netto 17-8 la seconda semiFinale delle Final Four di Coppa Italia di Pallanuoto maschile a Palermo tra Brescia e Ortigia. La formazione lombarda non ha avuto pietà dei siracusani, sottotono e forse provati psicologicamente da quanto accaduto nelle ultime ore. A causa di una positività nello staff al Covid-19, infatti, i siciliani avevano in un primo momento rinunciato alla partecipazione, poi però con i test negativi di tutto il gruppo squadra via libera al loro viaggio per il capoluogo regionale. La testa, però, forse era altrove e così l’andamento del match non ha avuto storia. Inizia col piede sull’acceleratore Brescia, che probabilmente si sentiva già in Finale vista la ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) PALERMO – Termina con un netto 17-8 la seconda semie delledidimaschile a Palermo tra. La formazione lombarda non ha avuto pietà dei siracusani, sottotono e forse provati psicologicamente da quanto accaduto nelle ultime ore. A causa di una positività nello staff al Covid-19, infatti, i siciliani avevano in un primo momento rinunciato alla partecipazione, poi però con i test negativi di tutto il gruppo squadra via libera al loro viaggio per il capoluogo regionale. La testa, però, forse era altrove e così l’andamento del match non ha avuto. Inizia col piede sull’acceleratore, che probabilmente si sentiva già ine vista la ...

