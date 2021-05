Pallanuoto, Coppa Italia 2021: Pro Recco troppo superiore, è finale. Telimar sconfitto 12-5 (Di martedì 4 maggio 2021) Sono i grandi favoriti e pluridetentori del titolo, non potevano sbagliare in semifinale: la Pro Recco è troppo superiore e non sbaglia, Telimar Palermo sconfitto in casa per 12-5 e agguantato per la quindicesima volta consecutiva l’accesso all’ultimo atto di Coppa Italia. Decisive soprattutto le controfughe, nelle quali i recchelini sono devastanti con la velocità di nuotata e la classe nel finalizzare. Strepitosi Gonzalo Echenique e Aleksandr Ivovic, con tre reti ciascuno. PRO Recco-Telimar 12-5 (2-2, 4-2, 3-1, 3-0) Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 1, Mandic 1, Figlioli 1, Younger 1, Velotto, N. Presciutti 1, Echenique 3, A. Ivovic 3 (1 rig.), Figari 1, Aicardi, S. Luongo, Negri. All. G. ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) Sono i grandi favoriti e pluridetentori del titolo, non potevano sbagliare in semi: la Proe non sbaglia,Palermoin casa per 12-5 e agguantato per la quindicesima volta consecutiva l’accesso all’ultimo atto di. Decisive soprattutto le controfughe, nelle quali i recchelini sono devastanti con la velocità di nuotata e la classe nel finalizzare. Strepitosi Gonzalo Echenique e Aleksandr Ivovic, con tre reti ciascuno. PRO12-5 (2-2, 4-2, 3-1, 3-0) Pro: Bijac, F. Di Fulvio 1, Mandic 1, Figlioli 1, Younger 1, Velotto, N. Presciutti 1, Echenique 3, A. Ivovic 3 (1 rig.), Figari 1, Aicardi, S. Luongo, Negri. All. G. ...

