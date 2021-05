Palermo, la verità di Ferrero: “Ho fatto causa e ho vinto il primo grado. Magari arrivo a tre squadre…” (Di martedì 4 maggio 2021) Massimo Ferrero e il Palermo.L'attuale presidente della Sampdoria non ha mai smesso di seguire con particolare interesse l'evoluzione della situazione in casa Palermo. Il noto imprenditore romano voleva fortemente già conferire il suo imprinting in sede di rinascita del nuovo club rosanero in seguito al fallimento della vecchia società targata Arkus Network. E partecipò all'avviso pubblico che vide prevalere la società Hera Hora di Dario Mirri e Tony Di Piazza il 23 luglio del 2019. Una decisione che il patron blucerchiato non ha mai digerito, sostenendo l’esistenza di presunte irregolarità nelle procedure di aggiudicazione del bando che lo hanno convinto a presentare ricorso al Tar."Quando il Palermo è fallito ed è ripartito dai dilettanti io come squadra di Serie A potevo acquistare il ... Leggi su mediagol (Di martedì 4 maggio 2021) Massimoe il.L'attuale presidente della Sampdoria non ha mai smesso di seguire con particolare interesse l'evoluzione della situazione in casa. Il noto imprenditore romano voleva fortemente già conferire il suo imprinting in sede di rinascita del nuovo club rosanero in seguito al fallimento della vecchia società targata Arkus Network. E partecipò all'avviso pubblico che vide prevalere la società Hera Hora di Dario Mirri e Tony Di Piazza il 23 luglio del 2019. Una decisione che il patron blucerchiato non ha mai digerito, sostenendo l’esistenza di presunte irregolarità nelle procedure di aggiudicazione del bando che lo hanno cona presentare ricorso al Tar."Quando ilè fallito ed è ripartito dai dilettanti io come squadra di Serie A potevo acquistare il ...

WiAnselmo : #Palermo, la verità di Ferrero: 'Ho fatto causa e ho vinto il primo grado. Magari arrivo a tre squadre...'… - Mediagol : #Palermo, la verità di Ferrero: 'Ho fatto causa e ho vinto il primo grado. Magari arrivo a tre squadre...'… - LTirindelli : @QRepubblica @NicolaPorro La verità caro Nicola e che da trent’anni e forse più abbiamo avuto una cupola al CSM e n… - 4nemesi : Io ricordo una puntata di Santoro in cui l'attuale sindaco di Palermo versò fango su un magistrato, poi ucciso in u… - Rossell79524641 : Forza Inter???? ah nooo ..forza Palermo ???? in verità non mene fotte na cippa né di una ne dell'altra??????.. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo verità Denise Pipitone, 50mila dollari per chi fornisce notizie utili: l'offerta dell'italoamericano Tony Di Piazza È la ricompensa che Tony Di Piazza, imprenditore italoamericano e consigliere del Palermo, ha ...persone si siano spese per la causa al fine di contribuire alle indagini e alla ricerca della verità con ...

Giornalismo tra verità e impegno civile. A 61 anni dalla morte del cronista Cosimo Cristina. Convegno promosso da Esperonews e L'Informazione ..."Giornalismo tra verità e impegno civile. A 61 anni dalla morte del cronista Cosimo Cristina" . All'incontro prenderanno parte Gian Carlo Caselli , già Procuratore della Repubblica di Palermo, Giusi ...

"Vogliamo la verità, via il segreto di Stato sulla strage". Appello della Cgil a Portella della Ginestra La Repubblica È la ricompensa che Tony Di Piazza, imprenditore italoamericano e consigliere del, ha ...persone si siano spese per la causa al fine di contribuire alle indagini e alla ricerca dellacon ......"Giornalismo trae impegno civile. A 61 anni dalla morte del cronista Cosimo Cristina" . All'incontro prenderanno parte Gian Carlo Caselli , già Procuratore della Repubblica di, Giusi ...