Palermo | la cura Filippi e le ultime dall’infermeria | passo da big e sfida playoff La situazione infortunati verso il Teramo

(Di martedì 4 maggio 2021) Lafa ben sperare,L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" sottolinea il repentino cambio didella formazione rosanero da quando alla guida della prima squadra vi è l'ex vice di Roberto Boscaglia. Venti punti nelledieci partite disputate, score che congerisce fiducia ed aumenta i rimpianti per le troppe occasioni ingenuamente gettate al vento in questa travagliata stagione. Una squadra più pragamtica ed essenziale, schierata con un dispositivo tattico idoneo ad esaltare le peculiarità dei singoli e mascherarne parzialmente i difetti.Soltanto la Juve Stabia tra le compagini partecipanti a questo primo atto deiha fatto meglio delnella porzione di campionato in questione.Ildi Paci è certamente un avversario ostico e ...

Rimane il rimpianto per i punti persi in extremis contro Bari e Monopoli : vincendo le due gare, ila trazione Filippi non avrebbe cambiato il suo destino ma avrebbe raggiunto 25 punti e ...