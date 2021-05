(Di martedì 4 maggio 2021) Un furgoncino adibito al trasporto passeggeri, uno scooter Yamaha 400 e una Fiat Panda si sono scontrati mentre percorrevano il sottopasso di, intorno alle 19:00 di ieri. Sale a due il numero delledel tragicoche ha paralizzato per ore la circonvallazione. Dopo Chiara Ziami, 23 anni, non ce l'ha fatta neanche la sua amica, 22 anni, morta al Trauma center dell'ospedale Villa Sofia a causa dei traumi riportati durante il violentissimo impatto., alla guidaFiat Panda poi ribaltatasi durante lo scontro, aveva vestito la maglia- oggifemminile - fino al 2017. Addolorato ...

WiAnselmo : #Palermo, incidente in viale Regione Siciliana: tra le vittime l'ex calciatrice della Ludos Alessia Bommarito - Mediagol : #Palermo, incidente in viale Regione Siciliana: tra le vittime l'ex calciatrice della Ludos Alessia Bommarito - Corriere : Palermo, si ribalta l'auto delle amiche: morte due ventenni - SecondoPiano : Grave incidente stradale a Palermo, due morti e diversi feriti. - Corriere : Palermo, si ribalta l'auto delle amiche: morte due ventenni -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo incidente

LUANA D'ORAZIO, MORTA RISUCCHIATA DA RULLO A PRATO/ Nel 2018 comparsa per Pieraccioni: LO SCOPPIO DI UNA BOMBOLA IN MACELLERIA Imponente il dispiegamento di mezzo di quest'ultimo, ..., morte due 20enni/ Video tamponamento, 14 feriti, uno gravissimo Scioccante la scena che si sono trovati davanti gli uomini del soccorso, con il corpo dell'operaia incastrato fra ...E’ di due morti e diversi feriti, di cui due gravissimi, il bilancio di un tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla circonvallazione a Palermo, nel sottopasso di piazzale Einstein: a perdere l ...La ventunenne è morta sul colpo mentre la seconda ragazza è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale Villa Sofia, dove è deceduta nella notte.