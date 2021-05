Pagelle Manchester City-Psg 2-0 | voti e tabellino Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 4 maggio 2021) Le, ie ildi-Psg 2-0, semifinale di ritorno di. La doppietta di Mahrez (11? e 63?) spalanca la via della prima finale dei Citizens con Guardiola alla guida. Senza Mbappé, il Psg non si affaccia mai pericolosamente dalle parti di Ederson che dà il via all’1-0 con un rinvio al contagiri per Foden. La rete del 2-0 nasce invece da una intuizione di Ruben Dias. La firma è sempre la stessa: Mahrez, tre gol in due partite tra andata e ritorno. Ildiventa invece la prima squadra a vincere andata e ritorno dagli ottavi alla semifinale. A complicare ulteriormente la strada del Psg anche l’espulsione di Di Maria per un fallo da reazione su ...