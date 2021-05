Pacifico | o forse no Così la Cina minaccia gli Usa

(Di martedì 4 maggio 2021) Il giorno in cui Joe Biden ha costruito il perimetro dei suoi primi cento giorni e inquadrato lacome sfida cruciale nel suo primo discorso davanti al Congresso, il portavoce del ministero della Difesa cinese ha affermato che le operazioni di ricognizione delle Forze armate statunitensi nei pressi della “costa cinese” sono aumentate di oltre il 20 per quel che riguarda le navi da guerra e del 40 per cento per gli aerei. Quando i funzionari del governo di Pechino parlano di “costa cinese” includono anche territori come quelli bagnati dal Mar Cinese, dove sono in corso rivendicazioni territoriali, o lo Stretto di Taiwan, che divide il mainland dall’Isola che il Partito/Stato considera una provincia ribelle da riannettere anche con la forza. Il dato riguardava aprile ed era riferito allo stesso periodo dell’anno scorso, sotto l’amministrazione di Donald Trump. Le ...

