OSAI | MISE concede credito d’imposta da 500 mila euro per i costi di IPO

(Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) –Automation System, società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori, ha reso noto di aver ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale per la Politica Industriale – L’Innovazione e le Piccole e Medie Imprese) la comunicazione di riconoscimento della fruizione deldi imposta per un ammontare di 500.000. L’ammontare corrisposto è pari all’importo massimo concedibile e sarà utilizzato a compensazione di altri tributi a debito dell’impresa, sottolinea la società in una nota.