Oroscopo Leone del giorno: previsioni del giorno 04/05/2021 (Di martedì 4 maggio 2021) Le dinamiche relazionali possono essere un obiettivo importante per te e probabilmente registrerai dei miglioramenti sia nella tua vita personale che nelle tue partnership professionali, perché l'espansivo Giove e l'equilibrato Saturno si trovano nel tuo settore delle relazioni. I rapporti che stabilirai in questo periodo dovrebbero superare la prova del tempo. Presto Giove transiterà nell'area della tua carta astrale legata al denaro proveniente da fonti diverse dal tuo stipendio, quindi dal 13 maggio al 28 luglio potresti assicurarti i capitali necessari per far decollare la tua attività commerciale. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

