Oroscopo Acquario, domani 5 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 4 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 5 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell'Acquario. Amici dell'Acquario, Venere occuperà una posizione particolarmente favorevole per voi nel corso di questo mercoledì! Vi donerà una giornata abbastanza soddisfacente per i vari aspetti della vostra vita. Grazie, poi, all'influsso di Saturno e Giove i vostri orizzonti dovrebbero ampliarsi notevolmente, dandovi una visione completa delle strade migliori per agire con coscienza in alcune situazioni leggermente fastidiose. Mercurio e Urano, invece, vi danno la prontezza di spirito necessaria per prendere ...

