Ora bisogna puntare a somministrare un milione di vaccini al giorno. Palù (Aifa): “Fuori dall’emergenza con una campagna vaccinale penetrante e capillare” (Di martedì 4 maggio 2021) “Siamo passati in poco tempo da 300mila a 500mila vaccinazioni al giorno, entro questo mese potrebbero diventare un milione. E allora si potrà tirare un sospiro di sollievo, salvo imprevisti”. È quanto ha detto al Corriere il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e virologo del Comitato tecnico scientifico, Giorgio Palù, commentando l’andamento della campagna vaccinale anti-Covid in Italia (qui il report sulle somministrazioni). “La curva dei contagi sta scendendo molto lentamente. Nell’ultima settimana l’Rt nazionale è intorno allo 0,8 – ha detto ancora il presidente dell’Aifa -, l’incidenza media dei nuovi casi di Covid è calata a 150 casi ogni 100 mila abitanti per settimana. Si stanno lentamente liberando i letti in reparti di rianimazione e medicina, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 maggio 2021) “Siamo passati in poco tempo da 300mila a 500mila vaccinazioni al, entro questo mese potrebbero diventare un. E allora si potrà tirare un sospiro di sollievo, salvo imprevisti”. È quanto ha detto al Corriere il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco () e virologo del Comitato tecnico scientifico, Giorgio, commentando l’andamento dellaanti-Covid in Italia (qui il report sulle somministrazioni). “La curva dei contagi sta scendendo molto lentamente. Nell’ultima settimana l’Rt nazionale è intorno allo 0,8 – ha detto ancora il presidente dell’-, l’incidenza media dei nuovi casi di Covid è calata a 150 casi ogni 100 mila abitanti per settimana. Si stanno lentamente liberando i letti in reparti di rianimazione e medicina, ...

Tommasolabate : UFFICIALE. Nerazzurri campioni d’Italia. Ora bisogna vedere quali. #CrotoneInter #amala - LegaSalvini : Matteo Salvini: Grazie alle insistenze della Lega da oggi 15 regioni su 20 sono in zona gialla. C'era chi voleva te… - PBPcalcio : Potevano essere 3,4,5... li davanti bisogna ritrovare cinismo, peró è stato un #Milan sempre in controllo totale. S… - manuel44725775 : @Teo__Visma @leledam_ @Stabile_W @elliott_il In più ora bisogna vedere anche cosa succede alla rosa tra dzeko e sop… - elchxrry : RT @votelouisx2: quarantatré; Miss you -non votate più di cinquanta volte -non piu di quattro tweet all’ora -non scrivere niente dopo l’has… -