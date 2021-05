Omofobia | Salvini | “Domani proposta di legge della Lega”

(Di martedì 4 maggio 2021) “Presenteremola nostradi, che è composta di soli tre articoli”. Lo dice il leader, Matteo, lasciando la commissione Esteri del Senato, parlando del ddl Zan contro l’omotransfobia. “Bene inasprire le pene – aggiunge – ma intendiamo togliere la questione dei bambini,scuola e tutto ciò che comporta la censura e i reati di opinione”. Immediato il commento sui social di Alessandro Zan del Pd, autore del disegno diche porta il suo nome. “Apprendo che Matteovuole presentare un testo alternativo al Ddl Zan. Ma ha cambiato idea? Non aveva altre priorità? Faccia pace con sé stesso e conservi un briciolo di coerenza. Il Ddl Zan è pronto per essere votato e diventare ...

... intervistato da Repubblica, attacca le destre: 'La Lega di Salvini ha sdoganato l'estremismo nero, ... Alla politica, se ne sarà capace, spetta il compito di tenere insieme la lotta all'omofobia e la ...