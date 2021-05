Omofobia, ma quale emergenza… ogni anno sono 35 i crimini d’odio segnalati contro gay e lesbiche (Di martedì 4 maggio 2021) Infuria la polemica sul ddl Zan e il rapper Fedez è ancora purtroppo al centro dell’attenzione. C’è allora chi fa due conti: esiste davvero un’emergenza Omofobia in Italia? Fausto Carioti su Libero trae le conseguenze: “Basterebbe un numero – scrive – per smontare l’urgenza del provvedimento: 35,1. sono le segnalazioni relative a crimini o discorsi d’odio contro l’orientamento sessuale o l’identità di genere che ogni anno, in media, arrivano all’Oscad, l’Osservatorio del Viminale cui affluiscono i dati di polizia, carabinieri, vittime, associazioni, testimoni. Appena 316 casi dal 2011 al 2019. Semplici segnalazioni, non reati veri e propri, che alla fine saranno ancor meno. Le sole profanazioni di tombe per odio razziale e religioso risulterebbero ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021) Infuria la polemica sul ddl Zan e il rapper Fedez è ancora purtroppo al centro dell’attenzione. C’è allora chi fa due conti: esiste davvero un’emergenzain Italia? Fausto Carioti su Libero trae le conseguenze: “Basterebbe un numero – scrive – per smontare l’urgenza del provvedimento: 35,1.le segnalazioni relative ao discorsil’orientamento sessuale o l’identità di genere che, in media, arrivano all’Oscad, l’Osservatorio del Viminale cui affluiscono i dati di polizia, carabinieri, vittime, associazioni, testimoni. Appena 316 casi dal 2011 al 2019. Semplici segnalazioni, non reati veri e propri, che alla fine sarancor meno. Le sole profanazioni di tombe per odio razziale e religioso risulterebbero ...

