Omofobia – Domani sarà presentato il testo della Lega (Di martedì 4 maggio 2021) – La Lega ha annunciato in un comunicato che presenterà Domani la sua proposta contro le violenze, alternativa al Ddl Zan: testo snello, che inasprisce le pene togliendo la questione dei bambini, della scuola e tutto ciò che comporta la censura e i reati di opinione.

