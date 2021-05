Omicidio Vannini, l’accusa del padre dopo la sentenza: “Mai detta la verità” (Di martedì 4 maggio 2021) L’Omicidio Vannini è tema molto discusso nelle ultime ore dopo la sentenza della cassazione che ha confermato la condanna della famiglia Ciontoli. Il padre del ragazzo, Valerio Vannini, parla di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 4 maggio 2021) L’è tema molto discusso nelle ultime oreladella cassazione che ha confermato la condanna della famiglia Ciontoli. Ildel ragazzo, Valerio, parla di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - Agenzia_Ansa : Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i fi… - RaiNews : 14 anni per il padre, 9 anni e 4 mesi per la moglie e i figli Martina e Federico #Vannini #Ciontoli #Cassazione - Robbbby711 : RT @infoitinterno: Omicidio Vannini: la paura del carcere dei Ciontoli e la condanna in Cassazione | VIDEO - infoitinterno : Omicidio Vannini, la mamma dopo la Cassazione: “Ora Marco vola in alto, possiamo lasciarlo andare” -