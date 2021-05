Omicidio Vannini, dopo la sentenza mamma Marina rompe il silenzio (Di martedì 4 maggio 2021) Fanpage.it ha intervistato i genitori di Marco Vannini, Marina e Valerio, il giorno dopo la sentenza della Cassazione che ha condannato per Omicidio Antonio Ciontoli e la sua famiglia. I genitori del 20enne ucciso a maggio del 2015 dopo sei anni ora possono “lasciarlo andare” ed elaborare il loro lutto. "Ora Marco può volare in alto e noi possiamo lasciarlo andare" sono le parole della mamma del ventenne di Cerveteri ucciso da un colpo di pistola la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015 nella villetta della ex fidanzata in via Alcide De Gasperi a Ladispoli. Fanpage.it ha intervistato i genitori Marina Conte e Valerio Vannini, il giorno dopo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha ... Leggi su howtodofor (Di martedì 4 maggio 2021) Fanpage.it ha intervistato i genitori di Marcoe Valerio, il giornoladella Cassazione che ha condannato perAntonio Ciontoli e la sua famiglia. I genitori del 20enne ucciso a maggio del 2015sei anni ora possono “lasciarlo andare” ed elaborare il loro lutto. "Ora Marco può volare in alto e noi possiamo lasciarlo andare" sono le parole delladel ventenne di Cerveteri ucciso da un colpo di pistola la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015 nella villetta della ex fidanzata in via Alcide De Gasperi a Ladispoli. Fanpage.it ha intervistato i genitoriConte e Valerio, il giornoladella Suprema Corte di Cassazione, che ha ...

matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - Agenzia_Ansa : Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i fi… - RaiNews : 14 anni per il padre, 9 anni e 4 mesi per la moglie e i figli Martina e Federico #Vannini #Ciontoli #Cassazione - marinellafly12 : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Vannini, la madre di Marco porta fiori sulla tomba del figlio: 'Tragedia senza vincitori' #marcovannini http… - MICIO7BEAR : RT @mattino5: Finalmente è stata fatta giustizia, certo il dolore per la perdita di un figlio rimane e rimarrà per sempre #Mattino5 https:/… -