Olimpia Milano tra le Magnifiche Quattro di Eurolega dopo 29 anni! Bayern Monaco piegato in gara-5 dopo un finale folle (Di martedì 4 maggio 2021) L'Olimpia AX Armani Exchange Milano torna alle Final Four di Eurolega dopo un'assenza lunga, lunghissima, di 29 anni. Da Istanbul a Colonia, tanto tempo è passato per la squadra oggi allenata da Ettore Messina, che dopo una partita da brividi e un finale ancor più vietato a qualsiasi debole di cuore batte il Bayern Monaco per 92-89, porta a casa gara-5 e si prende qualcosa che è anche oltre gli obiettivi iniziali della stagione, che prevedevano proprio questi quarti di finale. Il protagonista assoluto è uno straordinario Shavon Shields: 34 punti,4/6 da due, 5/6 da tre, 11/12 in lunetta, 5 rimbalzi, 41 di valutazione per una prova oltre tutti i limiti del numero 31 ...

