Ok Ue al primo insetto come alimento, è la tarma della farina (Di martedì 4 maggio 2021) Gli Stati membri dell’Ue hanno autorizzato la commercializzazione come alimento delle larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio, meglio note come tarme della farina. È la prima volta che l’Unione Europea dà l’ok ad un insetto come alimento. L’approvazione arriva in seguito alla valutazione scientifica da parte dell’Efsa, che lo scorso gennaio aveva assicurato che le larve non “sono dannose per la salute umana e possono essere mangiate senza rischi come snack o ingrediente di preparati per biscotti, barrette proteiche e pasta”. La richiesta di autorizzazione al commercio delle larve gialle era stata presentata da un’azienda francese. Efsa, prima di dare l’ok ha analizzato l’alimento dal profilo tossicologico, non ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Gli Stati membri dell’Ue hanno autorizzato la commercializzazionedelle larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio, meglio notetarme. È la prima volta che l’Unione Europea dà l’ok ad un. L’approvazione arriva in seguito alla valutazione scientifica da parte dell’Efsa, che lo scorso gennaio aveva assicurato che le larve non “sono dannose per la salute umana e possono essere mangiate senza rischisnack o ingrediente di preparati per biscotti, barrette proteiche e pasta”. La richiesta di autorizzazione al commercio delle larve gialle era stata presentata da un’azienda francese. Efsa, prima di dare l’ok ha analizzato l’dal profilo tossicologico, non ...

ansaeuropa : Gli Stati membri dell'Ue hanno autorizzato la commercializzazione come alimento delle #larve gialle essiccate del t… - pippokid : Ok Ue a primo insetto come alimento, è tarma della farina - Istituzioni - - franzrubino : Ok Ue a primo insetto come alimento, è tarma della farina - Istituzioni - - HuffPostItalia : Ok Ue al primo insetto come alimento, è la tarma della farina - Ansa_TerraGusto : Le larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio, meglio note come #tarme della #farina, sono il primo insetto a es… -