O bag | nelle nuove borse innovazione e sostenibilità

(Di martedì 4 maggio 2021) Il 2020 è stato un anno che nessuno scorderà, e di sicuro per O bag molto più di altri. Il brand veneto fondato da Michele Zanella, amato per i suoi prodotti gummy, componibili e personalizzabili, ha festeggiato il traguardo dei 10 anni e ha affrontato la pandemia senza farsi sopraffare, anzi, iniettando nuova linfa nell’azienda che fa capo al gruppo Full Spot. Contraddistinte dalla lettera «O», che sta a indicare i pilastri della filosofia del marchio, One, Original e Own, le proposte sono nate nel 2010 con O clock, l’orologio in silicone dai cinturini intercambiabili, mentre il successo travolgente è arrivato con O bag, la borsa componibile composta da 4 elementi: scocca, manico, tracolla e sacca interna. Resistente e capiente, pensata per contenere e proteggere gli oggetti al suo interno e per essere decorata con bordature e finissaggi in molteplici varianti, è diventata un cult che ha visto impennare le vendite a 6 milioni di pezzi.

Must-have di stagione, le borse a spalla primavera 2021 sono così belle e sfiziose che è impossibile resistere! Nelle nuove collezioni moda le shoulder bag si colorano di tinte pastello dal rosa baby al verde salvia, le classiche shopper diventano in formato maxi ed altre sono invece in tinta neutra o total. Il marchio famoso per i suoi modelli componibili lancia Unique, la prima versione della bag monoscocca, e investe in progetti green e di digitalizzazione.