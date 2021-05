Nuovo PEI, compilazione sezione dieci: certificazione competenze. Come procedere (Di martedì 4 maggio 2021) Nuovo PEI, guida alla compilazione della sezione n. 10. Prosegue l'approfondimento di Orizzonte Scuola sulle modalità di compilazione delle sezioni del modello nazionale di piano educativo individualizzato, adottato con DI n. 182/2020, che ha altresì definito nuove modalità di assegnazione delle risorse di sostegno e adottato le relative Linee Guida. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 maggio 2021)PEI, guida alladellan. 10. Prosegue l'approfondimento di Orizzonte Scuola sulle modalità didelle sezioni del modello nazionale di piano educativo individualizzato, adottato con DI n. 182/2020, che ha altresì definito nuove modalità di assegnazione delle risorse di sostegno e adottato le relative Linee Guida. L'articolo .

