Nuovi servizi di Schneider Electric per controllare i rischi operativi e creare resilienza con la manutenzione (Di martedì 4 maggio 2021) (Stezzano (BG) 4 maggio 2021) - Stezzano (BG) 4 maggio 2021 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato la nuova offerta di Tranquillità per la continuità del business Il 60% delle organizzazioni si sta preparando per il futuro iniziando una trasformazione digitale, di cui fa parte la garanzia della continuità del business - che coinvolge anche l'infrastruttura elettrica; l'obiettivo è rafforzare la disponibilità operativa quotidiana e minimizzare i rischi. Per esempio, il 56% degli incendi di origine elettrica sono dovuti a una mancanza di manutenzione. Inoltre, aumentano le sfide legate alla forza lavoro, specialmente per quanto riguarda la capacità di offrire supporto tecnico esperto da remoto, la carenza di competenze ed un generale ...

