Nuova collana graphic novel di Panini Comics sui personaggi Disney

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 maggio 2021) Arriva unadi, con una serie di titoli alla riscoperta deifirmati Walt: laporta infatti in edicola, nelle fumetterie e su.it leedite in Francia da Glenat per il mercato d’Oltralpe. A dare il via alle pubblicazioni, in uscita giovedì, sarà ‘Mickey e l’Oceano Perduto’, prova d’autore di Denis-Pierre Filippi con i disegni di Silvio Camboni e i colori di Gaspard Yvan e Jessica Bodart, un ‘concentrato’ di avventura, azione, umorismo e poesia in stile. ‘Mickey e l’Oceano Perduto’ si apre con un mondo finalmente in pace dopo anni di conflitti, in cui Topolino, Minni e Pippo si ...