Novena alla Madonna di Fatima – Primo giorno | martedì 4 maggio

12qbert : RT @Veritatem_C: ?? Ave Maria ?? Oggi inizia la Novena alla Madonna di Fatima! ?? Dio ci Benedica e la Vergine ci protegga! p. Giorgio Mari… - 75Ginny : RT @AntonioCarrabi1: Oggi 4 Maggio inizia la Novena alla Madonna di Fatima. ?????? - MuredduGiovanni : RT @AntonioCarrabi1: Oggi 4 Maggio inizia la Novena alla Madonna di Fatima. ?????? - MuredduGiovanni : RT @Veritatem_C: ?? Ave Maria ?? Oggi inizia la Novena alla Madonna di Fatima! ?? Dio ci Benedica e la Vergine ci protegga! p. Giorgio Mari… - Maksmirto : RT @Veritatem_C: ?? Ave Maria ?? Oggi inizia la Novena alla Madonna di Fatima! ?? Dio ci Benedica e la Vergine ci protegga! p. Giorgio Mari… -

Ultime Notizie dalla rete : Novena alla

Papaboys 3.0

In Cattedrale, alle 9 ci sarà la celebrazione della santa messa, alle 18,15 la preghiera del Rosario e la Coroncina oltreMadonna della Medaglia. Alle 19 la santa messa che sarà ...... che è il seguente: Dal 7 al 12 maggio ore 21: Celebrazionein Cattedrale 13 maggio ore 18.30: Triduo in onore di S. UbaldoChiesetta dei Muratori ore 19: Suonata del Campanone 14 maggio ...O Vergine Madre, che Ti degnasti di apparire sulle solitarie montagne di Fatima a tre pastorelli, insegnandoci che nel ritiro dobbiamo intrattenerci con Dio nella preghiera per il bene delle anime ...Entrano nel vivo da giovedì i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Medaglia, compatrona di Ragusa. In particolare, prenderà il via il triduo di preparazione alla festa. Giovedì, poi, si c ...