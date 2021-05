“Non mi piace tanto” Cecilia Rodriguez gelosa di Ignazio Moser: il motivo (Di martedì 4 maggio 2021) E’ polemica all’Isola dei Famosi. Cecilia Rodriguez gelosa di Ignazio Moser se la prende con le altre naufraghe e non le manda a dire. Ne stanno succedendo davvero di tutti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 4 maggio 2021) E’ polemica all’Isola dei Famosi.dise la prende con le altre naufraghe e non le manda a dire. Ne stanno succedendo davvero di tutti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

HuffPostItalia : Matteo Bassetti: 'Ho 50 anni, professore e direttore, ora la notorietà. Mi piace piacere: non me ne vergogno' - simonebaldelli : Il #m5s vuole il voto elettronico alle elezioni comunali (e in un attimo te lo trovi pure alle politiche) Non mi pi… - intornoAlTempo : RT @Peppe2379: Quando si vive nelle restrizioni #tuttoSembra un regalo, una boccata d'ossigeno una canzone che ti piace che non ascolti da… - latwittipe : @ugualeuguale @CarloCalenda Se lui fosse un po’ più giovane e avvenente sì, ma non sono così disperata da dovermi f… - fabioluinetti : RT @LorenaLVilla: Chi mi conosce sa che sono lontanissima dall’essere omofoba o discriminante da sempre, a parole e nei fatti. Ma il DDL Za… -